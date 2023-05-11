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Зинченко вылетел до конца сезона из-за травмы икроножной мышцы

Проблемы украинского футболиста оказались слишком серьезными.
Сегодня, 20:13
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал получил серьезный удар перед оставшейся частью сезона.

Как сообщает The Athletic, в последних матчах чемпионата Англии Микель Артета не сможет рассчитывать на Александра Зинченко и Вильяма Салиба..

Украинец получил травму икроножной мышцы в недавней игре против Ньюкасла (2:0). Тогда 26-летний футболист не смог продолжить встречу и вместо него на 61-й минуте вышел Киран Тирни.

Салиба в свою очередь травмировался еще раньше. 22-летний ентрбек травмировал спину еще в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против Спортинга (1:1). С того момента француз не появлялся на поле, пропустив последние восемь игр.

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В нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 33 матчах во всех турнирах. На его счету один гол и две результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Вильям Салиба

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