Селезнев объявил дату своего прощального матча

Экс-нападающий сборной Украины, Шахтера, Днепра и других клубов Евгений Селезнев рассказал, когда и в каком формате пройдет его прощальный матч.

37-летний форвард простится с футболом 6 июня на стадионе Авангард в Ужгороде. Накануне матча 5 июня там же пройдет открытая тренировка.

Селезнев хочет пригласить звезд украинского футбола разных времен. От Олега Протасова и Александра Хацкевича до Михаила Мудрика и Артема Довбика. Также ожидаются Руслан Ротань и Дарио Срна.

При этом матч будет носить благотворительный характер, цель сбора - автомобили для бригад, действующих на различных направлениях.

Однако при этом Евгений не будет приглашать звезд шоу-бизнеса, чтобы 6 июня зрители получили настоящий футбольный матч, а не просто шоу.

Напомним, что в апреле Селезнев и Бойко похвастались получением тренерских лицензий.