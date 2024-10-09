iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Селезнев может трудоустроиться в клубе Первой лиги Украины

Экс-форвард сборной Украины может получить работу в ФК ЮКСА.
Сегодня, 14:30
Евгений Селезнев / ФК Шахтер Донецк
Евгений Селезнев / ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев может получить должность в ФК ЮКСА, выступающем в Первой лиге Украины. Об этом пишет UA-Football.

Читай также: Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине

По информации источника, Селезнев обсуждал с президентом клуба Сергеем Лесником возможные варианты сотрудничества. Среди вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, должность спортивного директора.

Стоит отметить, что недавно Селезнев работал в СК Днепр-1, но перед стартом нынешнего сезона клуб прекратил существование.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Селезнев ФК ЮКСА

Статьи по теме

Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине
"Должны были везти в больницу": Селезнев раскрыл подробности состояния Милевского "Должны были везти в больницу": Селезнев раскрыл подробности состояния Милевского
Экс-одноклубники, комментаторы и глава ОГА: составы команд на прощальный матч Селезнева Экс-одноклубники, комментаторы и глава ОГА: составы команд на прощальный матч Селезнева
Селезнев объявил дату своего прощального матча Селезнев объявил дату своего прощального матча
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Формула 115:53
Леклер - о переходе Хэмилтона в Феррари: Для меня это будет потрясающе
Украина15:40
На Львовщине установили рекорд четыре команды, состоящие из однофамильцев
Европа15:16
Дженоа Малиновского может усилиться скандальным форвардом
Формула 115:05
Колапинто: Я получаю удовольствие от возможности быть в Формуле-1
Украина14:30
Селезнев может трудоустроиться в клубе Первой лиги Украины
НБА14:25
Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP
Лига наций13:50
Ванат - об атмосфере в сборной Украины: Уже скучаю по Бражку
Европа13:22
Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока
Европа12:47
Instagram-модель из россии, обвинившая лидера Милана в изнасиловании, может получить тюремный срок
Лига наций12:45
Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK