Селезнев может трудоустроиться в клубе Первой лиги Украины

Экс-форвард сборной Украины может получить работу в ФК ЮКСА.

Бывший форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев может получить должность в ФК ЮКСА, выступающем в Первой лиге Украины. Об этом пишет UA-Football.

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По информации источника, Селезнев обсуждал с президентом клуба Сергеем Лесником возможные варианты сотрудничества. Среди вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, должность спортивного директора.

Стоит отметить, что недавно Селезнев работал в СК Днепр-1, но перед стартом нынешнего сезона клуб прекратил существование.

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