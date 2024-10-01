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Селезнев неожиданно возобновил карьеру – форвард нашел новую команду в Украине

Бывший лидер ФК Днепр будет выступать в медиафутболе.
Сегодня, 18:45
Евгений Селезнев / СК Днепр-1
Евгений Селезнев / СК Днепр-1

Легендарный украинский форвард Евгений Селезнев будет выступать за базирующийся в Днепре медиафутбольный клуб Армат. Об этом днепряне сообщили в своих социальных сетях.

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"Легенда возвращается в футбол! Поддерживайте нашу команду и следите за новыми победами с Евгением Селезневым на поле", - приветствуют Евгения в новой команде.

Следует отметить, что последним профессиональным клубом Селезнева был закарпатский Минай. Также Селезнев поиграл за ФК Днепр, Шахтер, испанскую Малагу и ряд других клубов.

Напомним, Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины -117 голов. Рекорд у Максима Шацких и Сергея Реброва – по 123.

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