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Экс-одноклубники, комментаторы и глава ОГА: составы команд на прощальный матч Селезнева

Известные в мире футбола личности примут участие в игре, которая будет посвящена украинским военным.
Сегодня, 18:42
Евгений Селезнев / ua-football.com
Евгений Селезнев / ua-football.com

В мае бывший форвард Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры, а также проведении прощального матча, который пройдет в Ужгороде 6 июня.

Теперь же стало известно, кто и за какую команду выступит в этом поединке. В матче примут участие команды "Оранжевая" и "Бело-голубая", которую поведет за собой виновник торжества.

Команда "Оранжевая": 

  • Дарио Срна – спортивный директор и бывший игрок Шахтера и сборной Хорватии;
  • Ярослав Ракицкий – защитник Шахтера и сборной Украины;
  • Василий Кобин – спортивный директор Металлиста и бывший игрок Шахтера, Карпат, Металлиста и Миная;
  • Артем Довбик – нападающий Днепра-1 и сборной Украины;
  • Юрий Вирт – главный тренер Вереса, бывший вратарь Шахтера;
  • Александр Алиев – бывший полузащитник Динамо и сборной Украины;
  • Михаил Кополовец – бывший игрок Карпат;
  • Александр Горяинов – бывший вратарь Металлиста;
  • Адриан Пуканыч – бывший защитник Шахтера;
  • Валерий Федорчук – бывший полузащтник Днепра, Кривбасса, Львова;
  • Сергей Булеца – полузащитник Зари и сборной Украины;
  • Олег Герасимюк – бывший полузащитник Волыни;
  • Владимир Езерский – бывший защитник Шахтера, Днепра и сборной Украины;
  • Виктор Вацко – комментатор, ведущий и футбольный эксперт;
  • Владимир Кобельков – комментатор и журналист.

Команда "Бело-голубая":

  • Евгений Селезньов – бывший игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины;
  • Андрей Ярмоленко – полузащитник эмиратского Аль-Айна и сборной Украины, бывший игрок Динамо;
  • Денис Бойко – вратарь Динамо, бывший вратарь Днепра;
  • Артем Милевский – бывший нападающий Динамо и сборной Украины;
  • Николай Шапаренко – полузащитник Динамо и сборной Украины;
  • Георгий Бущан – вратарь Динамо и сборной Украины;
  • Артем Федецкий – быший защитник Карпат и Днепра;
  • Валерий Лучкевич – полузащитник Днепра-1;
  • Андрей Русол – исполнительный директор Днепра-1, бывший защитник Днепра и сборной Украины;
  • Александр Пихаленок – полузащитник Днепра-1;
  • Евгений Шахов – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;
  • Руслан Ротань – главный тренер Александрии и молодежной сборной, бывший полузащитник Днепра и Динамо;
  • Александр Хацкевич – бывший футболист и тренер Динамо;
  • Юрий Максимов – спортивный директор Полесья, бывший тренер Ворсклы, бывший игрок Динамо;
  • Сергей Назаренко – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;
  • Олег Шелаев – бывший полузащитник Шахтера и Днепра;
  • Мирон Маркевич – бывший главный тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины;
  • Тарас Михалик – бывший защитник Динамо, Волыни и сборной Украины.
  • Виталий Лисицкий – бывший защитник Динамо и Кривбасса, спортивный директор Колоса;
  • Александр Заваров – бывший полузащитник Динамо и тренер сборной Украины;
  • Виктор Микита – глава Закарпатской областной государственной администрации.

https://www.instagram.com/e_seleznev/
https://www.instagram.com/e_seleznev/

Стоит отметить, что на мероприятии будут также присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков.

Главными участниками события станут украинские военные: азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов "Ридик" и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Этот прощальный матч Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам, а все собранные средства во время игры будут направлены на нужды военных через благотворительный фонд "Незламна Україна".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Селезнев

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