Экс-одноклубники, комментаторы и глава ОГА: составы команд на прощальный матч Селезнева

Известные в мире футбола личности примут участие в игре, которая будет посвящена украинским военным.

В мае бывший форвард Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры, а также проведении прощального матча, который пройдет в Ужгороде 6 июня.

Теперь же стало известно, кто и за какую команду выступит в этом поединке. В матче примут участие команды "Оранжевая" и "Бело-голубая", которую поведет за собой виновник торжества.

Команда "Оранжевая":

Дарио Срна – спортивный директор и бывший игрок Шахтера и сборной Хорватии;

– спортивный директор и бывший игрок Шахтера и сборной Хорватии; Ярослав Ракицкий – защитник Шахтера и сборной Украины;

– защитник Шахтера и сборной Украины; Василий Кобин – спортивный директор Металлиста и бывший игрок Шахтера, Карпат, Металлиста и Миная;

– спортивный директор Металлиста и бывший игрок Шахтера, Карпат, Металлиста и Миная; Артем Довбик – нападающий Днепра-1 и сборной Украины;

– нападающий Днепра-1 и сборной Украины; Юрий Вирт – главный тренер Вереса, бывший вратарь Шахтера;

– главный тренер Вереса, бывший вратарь Шахтера; Александр Алиев – бывший полузащитник Динамо и сборной Украины;

– бывший полузащитник Динамо и сборной Украины; Михаил Кополовец – бывший игрок Карпат;

– бывший игрок Карпат; Александр Горяинов – бывший вратарь Металлиста;

– бывший вратарь Металлиста; Адриан Пуканыч – бывший защитник Шахтера;

– бывший защитник Шахтера; Валерий Федорчук – бывший полузащтник Днепра, Кривбасса, Львова;

– бывший полузащтник Днепра, Кривбасса, Львова; Сергей Булеца – полузащитник Зари и сборной Украины;

– полузащитник Зари и сборной Украины; Олег Герасимюк – бывший полузащитник Волыни;

– бывший полузащитник Волыни; Владимир Езерский – бывший защитник Шахтера, Днепра и сборной Украины;

– бывший защитник Шахтера, Днепра и сборной Украины; Виктор Вацко – комментатор, ведущий и футбольный эксперт;

– комментатор, ведущий и футбольный эксперт; Владимир Кобельков – комментатор и журналист.

Команда "Бело-голубая":

Евгений Селезньов – бывший игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины;

– бывший игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины; Андрей Ярмоленко – полузащитник эмиратского Аль-Айна и сборной Украины, бывший игрок Динамо;

– полузащитник эмиратского Аль-Айна и сборной Украины, бывший игрок Динамо; Денис Бойко – вратарь Динамо, бывший вратарь Днепра;

– вратарь Динамо, бывший вратарь Днепра; Артем Милевский – бывший нападающий Динамо и сборной Украины;

– бывший нападающий Динамо и сборной Украины; Николай Шапаренко – полузащитник Динамо и сборной Украины;

– полузащитник Динамо и сборной Украины; Георгий Бущан – вратарь Динамо и сборной Украины;

– вратарь Динамо и сборной Украины; Артем Федецкий – быший защитник Карпат и Днепра;

– быший защитник Карпат и Днепра; Валерий Лучкевич – полузащитник Днепра-1;

– полузащитник Днепра-1; Андрей Русол – исполнительный директор Днепра-1, бывший защитник Днепра и сборной Украины;

– исполнительный директор Днепра-1, бывший защитник Днепра и сборной Украины; Александр Пихаленок – полузащитник Днепра-1;

– полузащитник Днепра-1; Евгений Шахов – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;

– бывший полузащитник Днепра и сборной Украины; Руслан Ротань – главный тренер Александрии и молодежной сборной, бывший полузащитник Днепра и Динамо;

– главный тренер Александрии и молодежной сборной, бывший полузащитник Днепра и Динамо; Александр Хацкевич – бывший футболист и тренер Динамо;

– бывший футболист и тренер Динамо; Юрий Максимов – спортивный директор Полесья, бывший тренер Ворсклы, бывший игрок Динамо;

– спортивный директор Полесья, бывший тренер Ворсклы, бывший игрок Динамо; Сергей Назаренко – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;

– бывший полузащитник Днепра и сборной Украины; Олег Шелаев – бывший полузащитник Шахтера и Днепра;

– бывший полузащитник Шахтера и Днепра; Мирон Маркевич – бывший главный тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины;

– бывший главный тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины; Тарас Михалик – бывший защитник Динамо, Волыни и сборной Украины.

– бывший защитник Динамо, Волыни и сборной Украины. Виталий Лисицкий – бывший защитник Динамо и Кривбасса, спортивный директор Колоса;

– бывший защитник Динамо и Кривбасса, спортивный директор Колоса; Александр Заваров – бывший полузащитник Динамо и тренер сборной Украины;

– бывший полузащитник Динамо и тренер сборной Украины; Виктор Микита – глава Закарпатской областной государственной администрации.

https://www.instagram.com/e_seleznev/

Стоит отметить, что на мероприятии будут также присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков.

Главными участниками события станут украинские военные: азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов "Ридик" и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Этот прощальный матч Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам, а все собранные средства во время игры будут направлены на нужды военных через благотворительный фонд "Незламна Україна".