Экс-одноклубники, комментаторы и глава ОГА: составы команд на прощальный матч Селезнева
В мае бывший форвард Шахтера, Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры, а также проведении прощального матча, который пройдет в Ужгороде 6 июня.
Теперь же стало известно, кто и за какую команду выступит в этом поединке. В матче примут участие команды "Оранжевая" и "Бело-голубая", которую поведет за собой виновник торжества.
Команда "Оранжевая":
- Дарио Срна – спортивный директор и бывший игрок Шахтера и сборной Хорватии;
- Ярослав Ракицкий – защитник Шахтера и сборной Украины;
- Василий Кобин – спортивный директор Металлиста и бывший игрок Шахтера, Карпат, Металлиста и Миная;
- Артем Довбик – нападающий Днепра-1 и сборной Украины;
- Юрий Вирт – главный тренер Вереса, бывший вратарь Шахтера;
- Александр Алиев – бывший полузащитник Динамо и сборной Украины;
- Михаил Кополовец – бывший игрок Карпат;
- Александр Горяинов – бывший вратарь Металлиста;
- Адриан Пуканыч – бывший защитник Шахтера;
- Валерий Федорчук – бывший полузащтник Днепра, Кривбасса, Львова;
- Сергей Булеца – полузащитник Зари и сборной Украины;
- Олег Герасимюк – бывший полузащитник Волыни;
- Владимир Езерский – бывший защитник Шахтера, Днепра и сборной Украины;
- Виктор Вацко – комментатор, ведущий и футбольный эксперт;
- Владимир Кобельков – комментатор и журналист.
Команда "Бело-голубая":
- Евгений Селезньов – бывший игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины;
- Андрей Ярмоленко – полузащитник эмиратского Аль-Айна и сборной Украины, бывший игрок Динамо;
- Денис Бойко – вратарь Динамо, бывший вратарь Днепра;
- Артем Милевский – бывший нападающий Динамо и сборной Украины;
- Николай Шапаренко – полузащитник Динамо и сборной Украины;
- Георгий Бущан – вратарь Динамо и сборной Украины;
- Артем Федецкий – быший защитник Карпат и Днепра;
- Валерий Лучкевич – полузащитник Днепра-1;
- Андрей Русол – исполнительный директор Днепра-1, бывший защитник Днепра и сборной Украины;
- Александр Пихаленок – полузащитник Днепра-1;
- Евгений Шахов – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;
- Руслан Ротань – главный тренер Александрии и молодежной сборной, бывший полузащитник Днепра и Динамо;
- Александр Хацкевич – бывший футболист и тренер Динамо;
- Юрий Максимов – спортивный директор Полесья, бывший тренер Ворсклы, бывший игрок Динамо;
- Сергей Назаренко – бывший полузащитник Днепра и сборной Украины;
- Олег Шелаев – бывший полузащитник Шахтера и Днепра;
- Мирон Маркевич – бывший главный тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины;
- Тарас Михалик – бывший защитник Динамо, Волыни и сборной Украины.
- Виталий Лисицкий – бывший защитник Динамо и Кривбасса, спортивный директор Колоса;
- Александр Заваров – бывший полузащитник Динамо и тренер сборной Украины;
- Виктор Микита – глава Закарпатской областной государственной администрации.
Стоит отметить, что на мероприятии будут также присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков.
Главными участниками события станут украинские военные: азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов "Ридик" и представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Этот прощальный матч Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам, а все собранные средства во время игры будут направлены на нужды военных через благотворительный фонд "Незламна Україна".