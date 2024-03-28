В бронежилетах и касках: Селезнев и Милевский посетили фронт

Артем Милевский и Евгений Селезнев с военнослужащим / instagram.com/e_seleznev

Бывшие футболисты сборной Украины Евгений Селезнев и Артем Милевский побывали в горячей точке на востоке Украины.

Экс-спорстмены посетили 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

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Они поддержали военнослужащих и сделали памятные фото с ними.

Напомним, Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче.

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