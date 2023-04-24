Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии
Селезнев и Бойко остаются в большом футболе.
Два бывших игрока сборной Украины Евгений Селезнев и Денис Бойко проходят тренерские курсы.
Об этом стало известно из Инстаграма экс-игрока Шахтера и Днепра, который поделился соответствующей сторис.
На фото Евгений и Денис стоят рядом на стадионе Оболони в Киеве, а подпись внизу гласит "лицензирование 2023".
Напомним, что еще в начале весны Селезнев хвастался фотографиями из спортзала.