Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии

Селезнев и Бойко остаются в большом футболе.

Два бывших игрока сборной Украины Евгений Селезнев и Денис Бойко проходят тренерские курсы.

Об этом стало известно из Инстаграма экс-игрока Шахтера и Днепра, который поделился соответствующей сторис.

На фото Евгений и Денис стоят рядом на стадионе Оболони в Киеве, а подпись внизу гласит "лицензирование 2023".

Напомним, что еще в начале весны Селезнев хвастался фотографиями из спортзала.