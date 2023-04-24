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Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии

Селезнев и Бойко остаются в большом футболе.
Сегодня, 19:25
Денис Бойко и Евгений Селезнев / Instagram
Денис Бойко и Евгений Селезнев / Instagram

Два бывших игрока сборной Украины Евгений Селезнев и Денис Бойко проходят тренерские курсы.

Об этом стало известно из Инстаграма экс-игрока Шахтера и Днепра, который поделился соответствующей сторис.

На фото Евгений и Денис стоят рядом на стадионе Оболони в Киеве, а подпись внизу гласит "лицензирование 2023".

Напомним, что еще в начале весны Селезнев хвастался фотографиями из спортзала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Селезнев Денис Бойко

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