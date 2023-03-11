Похвастался мышцами: Селезнев поделился в соцсетях фотографией из тренажерного зала
Украинец показал, какие накачал "банки".
Нападающий Минай Евгений Селезнев продуктивно проводит свое свободное время.
Украинский бомбардир в соцсетях похвастался фотографией, где он работает с гантелями в тренажерном зале.
"И на обновленной земле врага не будет, супостата, и будет сын, и будет мать, и будут люди на земле".
Отметим, комментаторы под публикацией высмеяли футболиста за размер гантелей, которые он держал в руках.
Ранее сообщалось, что Селезнев похвастался новым костюмом в честь президента россии.