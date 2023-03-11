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Похвастался мышцами: Селезнев поделился в соцсетях фотографией из тренажерного зала

Украинец показал, какие накачал "банки".
Сегодня, 11:20
Евгений Селезнев / УПЛ
Евгений Селезнев / УПЛ

Нападающий Минай Евгений Селезнев продуктивно проводит свое свободное время.

Украинский бомбардир в соцсетях похвастался фотографией, где он работает с гантелями в тренажерном зале.

"И на обновленной земле врага не будет, супостата, и будет сын, и будет мать, и будут люди на земле".

Отметим, комментаторы под публикацией высмеяли футболиста за размер гантелей, которые он держал в руках.

Ранее сообщалось, что Селезнев похвастался новым костюмом в честь президента россии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Селезнев минай

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