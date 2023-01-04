"Иди нах*й": Селезнев похвастался новым костюмом в честь президента россии
Футболист появился на публике в шикарной одежде.
Бывший нападающий сборной Украины и ряда украинских клубов Евгений Селезнев сменил имидж.
Украинский футболист похвастался новыми вещами в Instagram.
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Селезнев оделся в черный комплект, а на кофте надпись: "путин, иди на**й".
Отметим, что Селезнев остается без клуба. В декабре нападающий расторг контракт с Минаем.
Ранее сообщалось, что Зозуля жестко раскритиковал Шевченко за фото с Инфантино.