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Не только клубы: Венгер рассказал, от каких предложений он отказывался ради Арсенала

Француз мог несколько раз бросить "канониров" ради другой работы.
Сегодня, 21:43
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Большую часть своей тренерской карьеры Арсен Венгер провел во главе лондонского Арсенала. Ни для кого не секрет, что в свой английский период он не раз отказывался от серьезных предложений других клубов.

В интервью для beIN SPORTS Венгер признался, что ему пришлось отказаться от работы не только на клубном уровне.

"Я отказался от Реала, я отказался от Ювентуса, я отказался от Пари Сен-Жермен", - сказал француз. "Я отказал сборной Англии и сборной Франции. В конце концов, я считаю, что сделал то, что было важно для меня в моей жизни".

"Моя совесть была чиста, и мои действия и поведение были ясны. И, в основном, я благодарен за то, что сделал это. Забавно, но сегодня так много людей подходят ко мне, чтобы сказать: "Спасибо за то, что вы сделали для клуба".

"Потому что они понимают, что это было моим приоритетом, и я также верю, что Арсенал уважают во всем мире".

Напомним, что лондонский Арсенал на своем поле был разгромлен Брайтоном, за счет чего практически наверняка прекратил борьбу за чемпионство Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсен Венгер Арсенал Лондон

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