Не только клубы: Венгер рассказал, от каких предложений он отказывался ради Арсенала

Большую часть своей тренерской карьеры Арсен Венгер провел во главе лондонского Арсенала. Ни для кого не секрет, что в свой английский период он не раз отказывался от серьезных предложений других клубов.

В интервью для beIN SPORTS Венгер признался, что ему пришлось отказаться от работы не только на клубном уровне.

"Я отказался от Реала, я отказался от Ювентуса, я отказался от Пари Сен-Жермен", - сказал француз. "Я отказал сборной Англии и сборной Франции. В конце концов, я считаю, что сделал то, что было важно для меня в моей жизни".

"Моя совесть была чиста, и мои действия и поведение были ясны. И, в основном, я благодарен за то, что сделал это. Забавно, но сегодня так много людей подходят ко мне, чтобы сказать: "Спасибо за то, что вы сделали для клуба".

"Потому что они понимают, что это было моим приоритетом, и я также верю, что Арсенал уважают во всем мире".

