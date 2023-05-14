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Арсенал - Брайтон 0:3: обзор матча и результат игры 14.05.2023

Похоже, что "канониры" расстелили перед Манчестер Сити ковровую дорожку к чемппионству.
Сегодня, 20:38
Арсенал Лондон / Getty Images
Арсенал Лондон / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в Лондоне прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором местный Арсенал принимал в гостях Брайтон.

Как и было объявлено ранее, в этой игре (как и во всех оставшихся) не смог принять участие Александр Зинченко, который травмировал икроножную мышцу. Его ожидаемо заменил Киран Тирни.

Нельзя сказать, что шотландец провалил поединок, но именно при его участии был забит первый и, как оказалось, решающий гол всей встречи.

На старте второго тайма Первис Эступиньян из пределов штрафной навесил в центр, Тирни головой отбил подачу. Однако мяч снова оказался у защитника "чаек". Мяч после его удара с отскоком от газона попал к Хулио Энсисо. Парагваец, оставшийся в полном одиночестве, спокойно головой переправил мяч в ворота Аарона Рамсдейла.

Источник: Getty Images

Стоии отметить, что еще по ходу первой половины травму получил Габриэль Мартинелли, что не может обрадовать Микеля Артету, который потерял очередного игрока основы.

В целом, гости смотрелись даже предпочтительнее хозяев поля. "Канониры" же почти все свои удары отправили мимо ворот. А ближе к концу основного времени "чайки" добили оппонента.

В этом им очень помог бывший игрок Брайтона Леандро Троссард. Рамсдейл отдал передачу в центр на бельгийца, который решил отдать поперечную передачу в касание. Ее очень ловко перехватил Паскаль Гросс, от которого мяч отскочил прямо на Дениза Ундава.

Немцу оставалось лишь грамотно перебросить вышедшего из ворот Рамсдейла.

Источник: Getty Images

А уже в добавленное время команда Роберто Де Дзерби довела счет до разгромного. Ундав решился на дальний удар, с которым голкипер справился, но он отбил мяч прям на набегавшего Эступиньяна, который к своему ассисту добавил гол.

Это поражение практически наверняка поставило крест на надеждах Арсенала побороться за чемпионство - Манчестер Сити оторвался на четыре очка за два тура до финиша. При этом у "горожан" есть матч в запасе.

Брайтон в свою очередь поднялся на шестую строчку в таблице АПЛ и всерьез претендует на то,чтобы завершить сезон в зоне Лиги Европы - "чайки" опережают Тоттенхэм на одно очко, сыграв на два матча меньше.

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Статистика матча Арсенал - Брайтон 36-го тура АПЛ

Арсенал - Брайтон 0:3
Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 13 - 17
Ожидаемые голы (xG): 0.76 - 1.71

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Кивьор, Габриэль, Тирни - Эдегор (Смит-Роу, 77), Жоржиньо (Парти, 60), Джака (Нельсон, 60) - Сака, Жезус (Нкетиа, 77), Мартинелли (Троссард, 20).

Брайтон: Стил - Гросс, Колвилл, Данк, Эступиньян - Кайседо, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Мак Аллистер, Митома - Фергюсон (Буонанотте, 77).

Предупреждения: Парти - Эсутпиньян, Гросс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Брайтон Арсенал Лондон

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