Шейх Джассим подал окончательное предложение по покупке МЮ
Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал окончательное предложение по покупке Манчестер Юнайтед, утверждает Daily Mail.
Арабский миллиардер дал на рассматорение своего предложения 11 часов, в противном случае он покинет переговорный процесс. Таким образом Джассим надеется опередить сэра Редклиффа.
Дело в том, что крайний срок для подачи предложений истек еще в прошлом месяце, а торги все еще не закончились. Клуб нуждается в определенности уже сейчас, чтобы начать работу на трансферном рынке.
Сообщается, что шейх сделал Глейзерам улучшенное предложение, однако предложил все еще меньше, чем Джим Рэдклифф. К тому же, в отличие от британца, катарец намерен купить все 100% акций клуба.
К тому же Джассим настаивает на полном контроле над клубом уже прямо сейчас и готов сразу выплатить всюю сумму американцам. К тому же он обещает погасить долги клуба, улучшить инфраструктуру и пригласить нескольких звезд.