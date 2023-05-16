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Футбол

Шейх Джассим подал окончательное предложение по покупке МЮ

Арабский миллиардер дал Глейзерам 11 часов, чтобы принять его условия.
Вчера, 22:39
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани подал окончательное предложение по покупке Манчестер Юнайтед, утверждает Daily Mail.

Арабский миллиардер дал на рассматорение своего предложения 11 часов, в противном случае он покинет переговорный процесс. Таким образом Джассим надеется опередить сэра Редклиффа.

Дело в том, что крайний срок для подачи предложений истек еще в прошлом месяце, а торги все еще не закончились. Клуб нуждается в определенности уже сейчас, чтобы начать работу на трансферном рынке.

Сообщается, что шейх сделал Глейзерам улучшенное предложение, однако предложил все еще меньше, чем Джим Рэдклифф. К тому же, в отличие от британца, катарец намерен купить все 100% акций клуба.

К тому же Джассим настаивает на полном контроле над клубом уже прямо сейчас и готов сразу выплатить всюю сумму американцам. К тому же он обещает погасить долги клуба, улучшить инфраструктуру и пригласить нескольких звезд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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