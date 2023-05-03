Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани намерен серьезно усилить состав Юнайтед, если сумеет выкупить клуб, пишет журналист Bild Крістіан Фальк.

Он утверждает, что шейх обозначил в качестве главной цели нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также Джассим намерен потратиться на Кинглси Комана и Эдуардо Камавингу. Эти двое оцениваются Траснфермарктом в 120 млн евро, однако вряд ли Реал так просто отпустит француза.

Напомним, что сейчас предложение шейха Джассима составляет 5.7 млрд евро, и он конкурирует с владельцем Ineos сэром Джимом Рэдклиффом.

Также оба претендента требуют от Глейзеров контроль над трансферами, как только сделка будет подтверждена.