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Шейх Джассим пообещал грандиозные трансферы, если купит МЮ

Например, подписат Килиана Мбаппе.
Сегодня, 19:14
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани намерен серьезно усилить состав Юнайтед, если сумеет выкупить клуб, пишет журналист Bild Крістіан Фальк.

Он утверждает, что шейх обозначил в качестве главной цели нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. 

Также Джассим намерен потратиться на Кинглси Комана и Эдуардо Камавингу. Эти двое оцениваются Траснфермарктом в 120 млн евро, однако вряд ли Реал так просто отпустит француза.

Напомним, что сейчас предложение шейха Джассима составляет 5.7 млрд евро, и он конкурирует с владельцем Ineos сэром Джимом Рэдклиффом.

Также оба претендента требуют от Глейзеров контроль над трансферами, как только сделка будет подтверждена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Килиан Мбаппе

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