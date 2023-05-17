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В Манчестер Юнайтед определились с трансферным бюджетом на лето

"Красные дьяволы" могут оформить пару переходов.
Сегодня, 17:27
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

В Манчестер Юнайтед определись с суммой на летние трансферы. Об этом сообщает издание ESPN.

Руководство "красных дьяволов" решило выделить главному тренеру клуба Эрику тен Хагу от 100 до 150 млн фунтов.

Ряды команды могут пополнить два-три футболиста. Кроме того, существует вероятность, что нидерландский специалист захочет более значительного усиления состава.

Отметим, манкунианцы хотят усилить линию нападения и центр поля.

Ранее сообщалось, что Шейх Джассим подал окончательное предложение по покупке МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы манчестер юнайтед

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