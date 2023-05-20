Милан - Сампдория 5:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023
В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Серии А Милан принимал Сампдория. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:1.
В первом тайме "россонери" без проблем заколотили три гола, а гости смогли ответить лишь забитым мячом Фабио Квальяреллы.
Уже к середине второго тайма Милан решил все вопросы в данной встрече касаемо победителя. Браим Диас и Оливье Жиру поставили жирную точку.
Отметим, после 36 туров Милан занимает пятое место с 64 баллами, а Сампдория заняла последнюю строчку в рамках Серии А, набрав всего 18 очков.
Статистика матча Милан - Сампдория 36-го тура чемпионата Италии
Милан - Сампдория 5:1
Голы: Леау, 9, Жиру, 23, 29, 68, Диас, 63
Владение мячом: 63% - 37%
Ожидаемые голы (xG): 4.28 - 0.53
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 7 - 2
Милан: Меньян, Калабрия, Томори (Кьер, 81), Тиав, Эрнандес (Балло-Туре, 81), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 70), Тонали (Побега, 81), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 60), Жиру.
Сампдория: Равалья, Дзаноли, Нюйтинк (Амионе, 69), Гюнтер, Ауджелло, Лерис, Ринкон (Паолетти, 82), Джуричич (Илкхан, 82), Уинкс, Куальярелла (Иконому, 69), Габбьядини (Ламмерс, 69).
Предупреждения: Гюнтер (27), Дзаноли (30), Эрнандес (75).