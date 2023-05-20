Милан - Сампдория 5:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

"Россонери" не почувствовали сопротивления от соперника.

В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Серии А Милан принимал Сампдория. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:1.

В первом тайме "россонери" без проблем заколотили три гола, а гости смогли ответить лишь забитым мячом Фабио Квальяреллы.

Уже к середине второго тайма Милан решил все вопросы в данной встрече касаемо победителя. Браим Диас и Оливье Жиру поставили жирную точку.

Отметим, после 36 туров Милан занимает пятое место с 64 баллами, а Сампдория заняла последнюю строчку в рамках Серии А, набрав всего 18 очков.

Статистика матча Милан - Сампдория 36-го тура чемпионата Италии

Милан - Сампдория 5:1

Голы: Леау, 9, Жиру, 23, 29, 68, Диас, 63

Владение мячом: 63% - 37%

Ожидаемые голы (xG): 4.28 - 0.53

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 9 - 3

Угловые: 7 - 2

Милан: Меньян, Калабрия, Томори (Кьер, 81), Тиав, Эрнандес (Балло-Туре, 81), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 70), Тонали (Побега, 81), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 60), Жиру.

Сампдория: Равалья, Дзаноли, Нюйтинк (Амионе, 69), Гюнтер, Ауджелло, Лерис, Ринкон (Паолетти, 82), Джуричич (Илкхан, 82), Уинкс, Куальярелла (Иконому, 69), Габбьядини (Ламмерс, 69).

Предупреждения: Гюнтер (27), Дзаноли (30), Эрнандес (75).