iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан - Сампдория 5:1: обзор матча и результат игры 20.05.2023

"Россонери" не почувствовали сопротивления от соперника.
Вчера, 23:33
Милан - Сампдория / Getty Images
Милан - Сампдория / Getty Images

В субботу, 20 мая, в рамках 36-го тура Серии А Милан принимал Сампдория. Матч завершился победой хозяев со счетом 5:1.

В первом тайме "россонери" без проблем заколотили  три гола, а гости смогли ответить лишь забитым мячом Фабио Квальяреллы.

Уже к середине второго тайма Милан решил все вопросы в данной встрече касаемо победителя. Браим Диас и Оливье Жиру поставили жирную точку.

Отметим, после 36 туров Милан занимает пятое место с 64 баллами, а Сампдория заняла последнюю строчку в рамках Серии А, набрав всего 18 очков.

Статистика матча Милан - Сампдория 36-го тура чемпионата Италии

Милан - Сампдория 5:1
Голы: Леау, 9, Жиру, 23, 29, 68, Диас, 63

Владение мячом: 63% - 37%      
Ожидаемые голы (xG): 4.28 - 0.53
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 7 - 2

Милан: Меньян, Калабрия, Томори (Кьер, 81), Тиав, Эрнандес (Балло-Туре, 81), Крунич, Браим Диас (де Кетеларе, 70), Тонали (Побега, 81), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 60), Жиру.

Сампдория: Равалья, Дзаноли, Нюйтинк (Амионе, 69), Гюнтер, Ауджелло, Лерис, Ринкон (Паолетти, 82), Джуричич (Илкхан, 82), Уинкс, Куальярелла (Иконому, 69), Габбьядини (Ламмерс, 69).

Предупреждения: Гюнтер (27), Дзаноли (30), Эрнандес (75).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан сампдория Серия А

Статьи по теме

Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема Игрок Милана не станет разменной монетой для трансфера Беллингема
"Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду "Это ваш единственный трофей за сезон": тренер Милана получил сатирическую награду
Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана Лидер Айнтрахта изъявил желание пополнить ряды Милана
Ломаченко - Хэйни: видео онлайн-трансляция титульного боя Ломаченко - Хэйни: видео онлайн-трансляция титульного боя
Помочь журналистам

Видео

Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Бокс01:50
Ломаченко - Хэйни: видео онлайн-трансляция титульного боя
Теннис01:44
Теннис: WTA и ATP. Рыбакина победила на открытом чемпионате Италии
Теннис01:13
Ангелина Калинина уступила казахстанке в финале Italian Open, отказавшись доигрывать матч
Бокс01:00
Ломаченко - Хэйни: где и когда смотреть бой
Европа00:53
Кан - о Баварии: Ощущение, будто все разваливается на части
Киберспорт00:31
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
Европа00:20
Ассист Малиновоского не спас Марсель от поражения в матче с Лиллем
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона после публикации пророссийского видео проиграла на своем поле Реал Сосьедаду
Европа23:33
Милан без проблем разгромил Сампдорию
Европа и мир23:10
Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия уничтожила Казахстан, Франция уступила Швеции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK