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Барселона продолжает чемпионское "похмелье", уступив Вальядолиду

"Сине-гранатовые" проиграли второй матч подряд, но вряд ли кто-то сильно огорчится.
Сегодня, 01:02
Вальядолид / Getty Images
Вальядолид / Getty Images

Во вторник, 23 мая, прошел матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились Вальядолид и Барселона.

Каталонцы, уже завоевав чемпионство, допустили второе поражение подряд, которое помогло их оппоненту.

Поединок начался с автогола в исполнении Андреаса Кристенсена, который неудачно выбил мяч. Ситуация стала еще хуже, когда Кайл Ларин в середине первого тайма удвоил преимущество хозяев поля, реализовав пенальти.

Источник: Getty Images

За 20 минут до конца Вальядолид и вовсе довел счет до разгромного, но под конец встречи Роберт Левандовски сумел отыграть один мяч. Однако это был максимум от подопечных Хави Эрнандеса.

Источник: Getty Images

Барселоне уже ничего не нужно в этом чемпионате, а Вальядолид за счет этой победы поднялся из зоны вылета, заработав 38 очков.

Статистика матча Вальядолид - Барселона 36-го тура Ла Лиги

Вальядолид - Барселона 3:1
Голы: Кристенсен, 2 (аг), Ларин, 22 (пен.), Плата, 73 - Левандовски, 84.

Владение мячом: 30% - 70%
Удары в створ: 8 - 16
Удары: 4 - 6
Фолы: 13 - 9
Ожидаемые голы (xG): 2.50 - 1.50

Вальядолид: Масип - Фреснеда, Фернандес (Д. Торрес, 16), Санчес, Оласа (Мончу, 56) - Плано (Кике, 71), Меса (Эскудеро, 56), Агуадо - Плата, Ларин, Мачис (Роза, 71).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) - Роберто (Кессье, 46), Кристенсен, Алонсо, Бальде - Гави (Фати, 76), Гарсия, де Йонг - Рафинья (Ф. Торрес, 63), Левандовски, Торре (Дембеле, 63).

Предупреждение: Фреснеда - Рафинья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Вальядолид Ла Лига

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