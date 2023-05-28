iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Только один украинец выйдет в старте на последний тур АПЛ

Илья Забарный примет участие в заключительном матче сезона.
Сегодня, 17:58
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в АПЛ пройдет последний 38-й тур, но из четырех украинцев, выступающих в английском чемпионате, с первых минут выйдет только один.

Арсенал будет принимать на Эмирейтс Вулверхэмптон. Для обеих команд этот матч уже не имеет никакого значения, однако Зинченко, выступающий за "канониров" не примет в нем участие из-за травмы.

Также из-за трамы своей команде не поможет Виталий Миколенко. Эвертон будет бороться за выживание в матче против Борнмута, где в стартовом составе вновь появится Илья Забарный.

А вот Михаил Мудрик, который показал неплохую игру против МЮ, несмотря на полный провал Челси, остался в запасе на матч против Ньюкасла.

"Сороки" точно будут бороться до конца, ведь команда Эдди Хау еще не потеряла шансы заполучить бронзовые медали чемпионата.

Со всеми матчами сегодняшнего дня вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный

Статьи по теме

Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в заключительном матче АПЛ Тренер Эвертона оценил шансы Миколенко сыграть в заключительном матче АПЛ
Мудрик - в старте на матч против МЮ Мудрик - в старте на матч против МЮ
Известный фитнес-тренер раскритиковал Мудрика за неуместное видео Известный фитнес-тренер раскритиковал Мудрика за неуместное видео
Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа19:28
Барселона намерена летом усилиться лидером Ньюкасла
Европа19:25
Хайденхайм впервые в своей истории вышел в Бундеслигу
Европа19:16
Цыганков выйдет на поле с первых минут в матче Жирона - Бетис
Другие страны18:58
Бразильские клубы поддержали Винисиуса необычной акцией
Европа18:53
Мбаппе требует, чтобы ПСЖ усилил состав и построил команду вокруг него
Европа18:45
Бывшая звезда Челси мечтает вернуться в лондонский клуб
Формула 118:30
Альфа Ромео может стать титульным спонсором другой команды Формулы-1
Формула 118:27
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 118:24
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 118:23
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK