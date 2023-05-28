Только один украинец выйдет в старте на последний тур АПЛ

В воскресенье, 28 мая, в АПЛ пройдет последний 38-й тур, но из четырех украинцев, выступающих в английском чемпионате, с первых минут выйдет только один.

Арсенал будет принимать на Эмирейтс Вулверхэмптон. Для обеих команд этот матч уже не имеет никакого значения, однако Зинченко, выступающий за "канониров" не примет в нем участие из-за травмы.

Также из-за трамы своей команде не поможет Виталий Миколенко. Эвертон будет бороться за выживание в матче против Борнмута, где в стартовом составе вновь появится Илья Забарный.

А вот Михаил Мудрик, который показал неплохую игру против МЮ, несмотря на полный провал Челси, остался в запасе на матч против Ньюкасла.

"Сороки" точно будут бороться до конца, ведь команда Эдди Хау еще не потеряла шансы заполучить бронзовые медали чемпионата.

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