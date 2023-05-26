Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 видео голов и лучших моментов матча 25.05.2023

В четверг, 25 мая, Манчестер Юнайтед в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Челси.

Манкунианцы уверенно разобрались с соперником, разгромив его со счетом 4:1, и обеспечили себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В первом тайме результативные удары в составе МЮ на свой счет записали Каземиро и Антони Марсиаль, а во второй половине встречи Челси добили Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Маркус Рашфорд. У "синих" голом престижа отличился Жоау Фелиш.

Украинец Михаил Мудрик вышел на поле в старте лондонской команды и был заменен на 64-й минуте.

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Манчестер Юнайтед, набрав 72 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. Челси с 43 баллами занимает 12-ю позицию.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Челси в 32-м туре АПЛ:

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсиаль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рэшфорд, 78 - Фелиш, 89

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46) - Мактоминей, Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рэшфорд, 29) - Марсьяль (Гарначо, 70).

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл - Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82) - Хавертц (Жоау Фелиш, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82).

Предупреждения: Маласиа, 75 - Фернандес, 75.