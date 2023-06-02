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Манчестер Юнайтед заплатит Магуайру, если тот согласится уйти

Манкунианцы готовы пойти на такой шаг, чтобы избавиться от капитана.
Сегодня, 16:26
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Харри Магуайр может получить от Манчестер Юнайтед 10 миллионов фунтов, если он покинет Олд Траффорд этим летом, сообщает Daily Mail.

Финал кубка Англии против Манчестер Сити может стать последним матчем для 30-летнего англичанина в футболке "красных дьяволов".

Летом 2019 года МЮ приобрел Магуайра у Лестера за 80 миллионов. Теперь же его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов.

У центрбека осталось еще два года по контракту на 190 тысяч в неделю. В связи с тем, что в новом клубе он вряд ли будет получать такую сумму, Юнайтед готов заплатить ему 10 миллионов, чтобы он согласился на переход.

В нынешнем сезоне Харри Магуайр вышел в стартовом составе только в 16 случаях из 61 возможного. Ранее главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что англичанину придется принять важное решение в этом межсезонье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

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