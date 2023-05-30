Тен Хаг: Магуайр должен принять важное решение

Нидерландец намекнул, что если капитан "красных дьяволов" хочет иметь место в стартовом составе, ему лучше покинуть команду.

Несмотря на статус капитана Манчестер Юнайтед, Харри Магуайр лишь восемь раз выходил в стартовом составе в рамках Английской Премьер-лиги.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг признал, что центрбек недоволен своей ролью в команде, а потому 30-летнему англичанину придется принять важное решение по окончанию сезона.

"Скажем так, я счастлив, что он здесь. Когда мы в нем нуждались, он делал свою работу. Но у него также есть решение, которое ему придется принять", - цитирует тренера Daily Mail.

"Никто не был бы счастлив в такой ситуации, он в том числе. Он всегда тренируется на высшем уровне со 100-процентной отдачей. Так что он хорошо справляется с этой ситуацией. Будучи капитаном, он очень важен для состава".

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"Но у него высокая конкуренция со стороны Рафаэля Варана, который фантастический".

Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по Магуайру, который летом 2019 года был приобретен у Лестера за 80 миллионов фунтов, что сделало его самым дорогим защитником в истории футбола.