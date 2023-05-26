Тренер Манчестер Юнайтед хочет, чтобы клуб подписал новых футболистов

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что команде крайне необходимы новые футболисты.

"Это хорошая база для дальнейшего развития, но стандарты и требования должны повышаться.

Мы поработаем летом с этим составом, но также нам нужно усилиться в предстоящем трансферном окне.

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Мы хотим бороться за титул, но это должно выглядеть реалистично. Что есть, то есть.

Сейчас мы далеки от этого, поэтому предстоит проделать много работы, но нам нужны лучшие футболисты, если мы хотим бороться за самые высокие места", – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Напомним, "красные дьяволы" по итогам сезона-2022/23 финишировали в топ-4 АПЛ, квалифицировавшись в Лигу чемпионов.