Манчестер Юнайтед определился с главными целями на летнее трансферное окно

Манчестер Юнайтед определился с главными трансферными целями в предстоящее трансферное окно.

По информации Sky Sports, "красные дьяволы" попытаются сосредоточиться на внутреннем рынке, подписав троих футболистов сборной Англии. Речь о Харри Кейне, Мейсоне Маунте и Деклане Райсе. Лидеры Тоттенхэма и Вест Хэма, а также хавбек Челси станут приоритетом для манкунианцев в это межсезонье.

Cтоит отметить, что всех троих игроков подписать будет очень затратно. Так, например, Челси просит за Маунта около 70 млн фунтов стерлингов, а Вест Хэм за Райса хочет получить 100 млн фунтов стерлингов. Что же касается Кейна, то ценник на него остается неизвестным, однако, есть все основания полагать, что за форварда придется заплатить не меньше чем за Райса.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать лидера ПСЖ.