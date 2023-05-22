Неймар может перебраться в топ-клуб АПЛ

Манчестер Юнайтед вступил в переговоры с ПСЖ.

Бразильский вингер Неймар может сменить клубную прописку после завершения этого сезона.

Как сообщает издание L`equipe, футболист может перебраться в чемпионат Англии.

Манчестер Юнайтед уже успел вступить в переговоры с ПСЖ на предмет покупки бразильца. Рассматривается также вариант с арендой на сезон.

Ряд других клубов АПЛ также имеет контакты с парижанами, однако, "красные дьяволы" продвинулись дальше всего. В процесс переговоров вовлечен хавбек манкунианцев Каземиро, который убеждает Неймара склониться к варианту с подопечными Эрика тен Хага.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы МЮ перенесли решение о продаже клуба на лето.