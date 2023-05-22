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Владельцы Манчестер Юнайтед перенесут решение по продаже клуба на лето

Представители семьи Глейзеров поступают так, словно они хотят навредить клубу.
Сегодня, 00:04
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Владельцы Манчестер Юнайтед, семья Глейзеров, рассматривают возможность отложить решение о продаже клуба до окончания сезона, сообщает ESPN.

Американские владельцы "красных дьяволов" объявили в ноябре 2022 года, что они рассматривают "стратегические альтернативы", включая полную продажу или принятие внешних инвестиций.

В марте персоналу сказали ожидать "ясности" в отношении прав собственности не позднее конца кампании. Однако, по информации источника, теперь есть опасения, что Глейзеры откладывают решение до лета.

Манкунианцы сыграют последний тур АПЛ против Фулхэма 28 мая, а затем встретятся с Манчестер Сити в финале кубка Англии 3 июня.

Одна из причин задержки заключается в том, что Глейзеры все еще пытаются договориться о своей роли в клубе в будущем, потому, что Джоэл и Аврам Глейзеры не хотят отказываться от своей доли акций.

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Предложение сэра Джима Рэтклиффа предполагает то, что Глейзеры останутся в клубе в качестве миноритарных акционеров. А вот катарский шейх Джассим Аль-Тани желает полностью выкупить МЮ, что не позволит американцам остаться в руководстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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