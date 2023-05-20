Манчестер Юнайтед понизил ценник Магуайра

Манкунианцы очень хотят попрощаться с Харри.

Манчестер Юнайтед не оставляет надежд, что им удастся продать Харри Магуайра в текущее трансферное окно, "дяьволы" даже понизили цену на центрального защитника, утверждает Football Transfers.

Напомним, что Харри присоединился к манчестерскому клуб в 2019 году за 87 млн евро, однако уровень игры англичанина оставляет желать лучшего. А при новом главном тренере Харри окончательно потерял место в стартовом составе.

Ранее МЮ готов был рассмотреть предложения от других клубов, которые начинались с 50 млн евро, чтобы хотя бы частично отбить затраты.

Однако сейчас, на фоне некоторой заинтересованности со стороны других клубов, манкунианцы готовы уступить еще около 10-15 млн евро.

Отметим, что портал Transfermarkt и вовсе оценивает 30-летнего защитника всего в 25 млн евро.

Напомним, что этим летом клуб покинет еще один центральный защитник, легенда клуба Фил Джонс.