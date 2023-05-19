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Футбол

Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед после 12 лет в клубе

Скоро завершится целая эпоха в истории манкунианцев.
Сегодня, 13:18
Фил Джонс / Getty Images
Фил Джонс / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил, что Фил Джонс покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.

Будущим летом завершится контракт защитника с "красными дьяволами" и стороны приняли решение не продлевать его.

Фил Джонс присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2011 года, перейдя из Блэкберна за 19,3 миллиона евро в статусе одного из самых перспективных игроков Англии.

Но, к сожалению, его карьера была омрачена травмами, которые так и не позволили ему раскрыться.

За двенадцать лет в Манчестере 31-летний центрбек принял участие в 229 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами. На его счету 27 матчей за сборную Англии.

По итогам сезона-2012/13 он стал чемпионом Англии, будучи сейчас лишь одним из двух оставшихся в клубе игроков из того состава (второй - Давид Де Хеа). В составе "красных дьяволов" он дважды выигрывал Суперкубок Англии, а также по одному разу Лигу Европы, кубок Англии и кубок лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Фил Джонс

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Фил Джонс покинет Манчестер Юнайтед после 12 лет в клубе
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