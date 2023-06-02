Экс-звезда ПСЖ порадовал себя самым дорогим в мире автомобилем

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди решил отпраздновать чемпионство своей команды, прикупив себе дорогущий Rolls Royce Boat Tail.

Это эксклюзивное авто обошлось аргентинцу в заоблачные 28 млн долларов. Для сравнения, новенькая Ferrari Dayona SP3 обойдется покупателю в скромные 2 млн долларов.

Но стоит отметитить, что в мире всего три таких Rolls Royce Boat Tail, первый принадлежит некоему бизнесмену, владеющему семейным жемчужным бизнесом. А второй, по некоторым данным, приобрели Бейонсе и Jay-Z.

Данная модель собрана из 1813 деталей, каждая из которых была изготовлена специально для него, на базе последнего Phantom. Он оснащен стандартным 6,75-литровым V12 мощностью 571 л. с., а оформлен в индвидуальном стиле Икарди.

Напомним, ранее стало известно, что МЮ готов заплатить Магуайру солидную сумму, если защитник согласиться покинуть клуб.