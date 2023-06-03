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Капитан Тоттенхэма объявил об уходе из клуба

Льорис решил сменить команду.
Сегодня, 19:50
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Капитан и голкипер Тоттенхэма Уго Льорис объявил об уходе из клуба.

"Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны.

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Но я не могу забывать о том, что по контракту у меня еще год, и в футболе сложно предсказать, что будет дальше", – сказал Льорис в интервью Nice-Matin.

В текущем сезоне на счету 36-летнего француза 25 матчей в рамках АПЛ, из которых лишь 7 сухих.

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