Капитан Тоттенхэма объявил об уходе из клуба
Льорис решил сменить команду.
Капитан и голкипер Тоттенхэма Уго Льорис объявил об уходе из клуба.
"Мы подходим к важному моменту – и я, и клуб. Это конец эпохи. Я бы хотел делать что-то другое, так что собираюсь посмотреть, какие варианты доступны.
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Но я не могу забывать о том, что по контракту у меня еще год, и в футболе сложно предсказать, что будет дальше", – сказал Льорис в интервью Nice-Matin.
В текущем сезоне на счету 36-летнего француза 25 матчей в рамках АПЛ, из которых лишь 7 сухих.