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Футбол

Вратарь Тоттенхэма может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср готов утроить нынешнюю зарплату Уго Льориса.
Сегодня, 00:58
Уго Льорис / Getty Images
Уго Льорис / Getty Images

Уго Льорис может сменить Туманный Альбион на Саудовскую Аравию.

Как сообщает The Times, во вратаре лондонского Тоттенхэма заинтересован саудовский Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

По информации источника, саудовский клуб готов приобрести 36-летнего француза, у которого остался всего год по его действующему контракту со "шпорами". Англичане готовы отпустить игрока, который открыт к новому вызову в карьере.

При этом также сообщается, что Ан-Наср готов платить Льорису 300 тысяч фунтов в неделю, что в три раза больше, чем он получает в Лондоне.

Будущим летом чемпионат Саудовской Аравии может пополниться многими звездными именами - в Азию также могут переехать Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, что Уго Льорис больше не сыграет за Тоттенхэм в нынешнем сезоне из-за травмы бедра.

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