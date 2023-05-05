Льорис больше не поможет Тоттенхэму в этом сезоне

Недавно Уго Льорис сыграл свою последнюю игру за Тоттенхэм в нынешнем сезоне, передает The Athletic.

Как сообщил временный тренер "шпор" Райан Мэйсон, 36-летний голкипер не поможет своей команде в оставшейся части сезона-2022/23 из-за травмы бедра, которую он получил по ходу матча против Ньюкасла (1:6).

Тогда француз был заменен в перерыве на Фрейзера Форстера, который с тех пор и занимает место в рамке ворот Тоттенхэма.

"Уго выбыл до конца сезона", — заявил во время пресс-конференции Мэйсон. "Мы получили результаты обследования. Очевидно, это разочаровывает, но мы, в принципе, изначально этого и боялись. Мы провели еще несколько тестов - в этом сезоне он больше не сыграет за нас".

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У Уго Льориса остался всего год по контракту с Тоттенхэмом, что привело к слухам о его возможной продаже будущим летом. Напомним, что Льорис защищает цвета лондонского клуба с лета 2012 года, когда он перешел из Лиона за 12,6 миллиона евро.