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Тоттенхэм может назначить главным тренером экс-звезду Ливерпуля

Успехи Хаби Алонсо не остались незамеченными.
Сегодня, 13:06
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает в качестве главного кандидата на пост главного тренера экс-игрока Ливерпуля и Реала Хаби Алонсо, сообщает De Telegraaf.

Испанский специалист в текущем сезоне возглавляет Байер, который довел до полуфинала Лиги Европы. Алонсо принял команду в октябре, когда она шла 17-й, и поднял команду на шестое место в таблице.

Такой успех не остался ез внимания со стороны руководства "шпор". К тому же Алонсо обладает огромным опытом игры в АПЛ, что выделяет его на фоне Слота и Нагельсманна.

Интересно, что по информации немецких СМИ, в услугах Хаби заинтересован также и мадридский Реал. Пересу импонирует стиль руководства испанца, а также его работа с молодежью.

Напомним, ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен подписать лидера Лестера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Хаби Алонсо

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