МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии

Джеймс Мэддисон может пойти на повышение.

Вингер Лестера и сборной Англии Джеймс Мэддиcон может стать одной из самых желанных целей летнего трансферного окна.

Как сообщает издание The Telegraph, в игроке заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Тоттенхэм. Сумма потенциального перехода варьируется в диапазоне 45-60 млн евро.

Читай также: Катарский шейх и Рэтклифф сделали финальные предложения по покупке Манчестер Юнайтед

При этом возможно, что желающим удастся немного дешевле урвать игрока "лис", ведь они вполне могут вылететь из АПЛ и тогда желание футболиста перебраться в клуб классом выше точно возрастет.

В текущем сезоне Мэддисон сыграл в чемпионате Англии двадцать пять игр, забив девять голов и отдав семь результативных передач.