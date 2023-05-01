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МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм заинтересованы в вингере сборной Англии

Джеймс Мэддисон может пойти на повышение.
Сегодня, 10:37
Джеймс Мэддисон / Getty Images
Джеймс Мэддисон / Getty Images

Вингер Лестера и сборной Англии Джеймс Мэддиcон может стать одной из самых желанных целей летнего трансферного окна.

Как сообщает издание The Telegraph, в игроке заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ньюкасл и Тоттенхэм. Сумма потенциального перехода варьируется в диапазоне 45-60 млн евро.

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При этом возможно, что желающим удастся немного дешевле урвать игрока "лис", ведь они вполне могут вылететь из АПЛ и тогда желание футболиста перебраться в клуб классом выше точно возрастет.

В текущем сезоне Мэддисон сыграл в чемпионате Англии двадцать пять игр, забив девять голов и отдав семь результативных передач.

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