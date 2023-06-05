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"Мы отдали все силы": Цыганков подвел итоги сезона

Украинец не смог помочь своей команде пробиться в еврокубки.
Сегодня, 18:36
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков поделился постом, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку в прошлом сезоне.

Напомним, в последнем матче тура Жирона уступила Осасуне и в следующем сезоне не примет участие в еврокубковых турнирах.

Украинец поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда отдала все свои силы, которых, к соалению, не хватило. Но в следующем сезоне команда будет бороться снова.

"Мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы заканчиваем сезон подобным образом. В любом случае, я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До скорой встречи и всего доброго", - написал Виктор.

Ранее также стало известно, что у Цыганкова может появится новый партнер.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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