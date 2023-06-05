Лестер покинули сразу семь футболистов, среди них игрок Шахтера

Среди них и принадлежащий Шахтеру Тете.

Лестер официально объявил о том, что прощается сразу с семью игроками.

В всех них в конце июня истекает контракт с клубом и они покинуть расположение "лисов" в качестве свободных агентов.

Речь идет о Юри Тилемансе, Чагларе Сеюнджу, Дэниэле Амарти, Райане Бертране, Нампалисе Менди и Айозе Пересе.

Седьмым игроком, который покинет команду, стал принадлежащий Шахтеру Тете. Бразилец, согласно правилам ФИФА, может не возвращаться в Украину, а поиграть полгода в аренде.

Затем Тете также покинет донецкий клуб свободным агентом. Ранее сообщалось, что бразильца хотят видеть в своей составе клубы из его родной страны.