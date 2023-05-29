Бразильские клубы попробуют вернуть вингера Шахтера на родину
Но вряд ли Тете заходчет вернуться домой.
Фламенго и Гремио хотят попробовать заполучить игрока донецкого Шахтера Тете.
Оба клуба не прочь воспользоваться тем, что ФИФА разрешила игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами.
Напомним, что бразилец в текущем сезоне играл в аренде в Лионе, а потом в Лестере. Учитывая, что "лисы" вылетели из АПЛ, вряд ли Тете там останется.
Однако, и без Лестера вингер имеет немало предложений из Европы, так что вряд ли выберет возвращение в Бразилию. Тем более, что сам Тете хотел бы продолжить выступления в Англии.
Напомним, что ранее греечский клуб проявлял интерес к хавбеку Днепра-1.