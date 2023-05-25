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Лидер Днепра-1 заинтересовал греческий клуб

Александр Пихаленок может покинуть Украину.
Сегодня, 21:27
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua
Александр Пихаленок / scdnipro1.com.ua

Полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок может продолжить карьеру в Греции, утверждает newspao.

26-летний игрок сборной Украины заинтересовал Панатинаикос. При чем, греки могли купить игрока еще прошлым летом, но тогда не решились на трансфер.

А тем временем Александр провел очень сильный сезон - 38 матчей, восемь голов и 14 результативных передач. Соответственно, ценник на украинца существенно вырос.

Кроме того у Панатинаикоса могут быть проблемы с тем, чтобы убедить игрока на переход, если Днепр-1 попадет в Лигу чемпионов.

Напомним, ранее стало известно, что Днепр-1 также может лишиться и своего лучшего форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Александр Пихаленок

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