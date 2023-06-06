Барселоне позволили зарегистрировать новый контракт и номер Гави

Талантливый хавбек теперь точно будет выступать в качестве игрока первой команды и с другим номером на спине.

Ранее в марте 2023 году Барселона пыталась зарегистрировать Гави как игрока первой команды. Однако гражданский суд отменил регистрацию игрока, его нового контракта и игрового номера.

"Сине-гранатовые" подавали апелляцию на это решение суда, однако она была отклонена - Гави рисковал покинуть клуб в статусе свободного агента.

Но ситуация разрешилась в пользу клуба. Как сообщает испанское издание COPE, столичный суд Каталонии удовлетворил апелляцию Барселоны на предыдущее решение суда.

Благодаря этому каталонцы смогли зарегистрировать новый контракт 18-летнего игрока с отступными в размере 1 миллиарда евро, и новый игровой номер (вместо №30 хавбек будет играть под №6).

Напомним, что днем ранее Ла Лига одобрила финансовый план Барселоны на следующий сезон.