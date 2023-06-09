Милан вклинился в борьбу за хавбека Лестера

Итальянцы начинают свою летнюю трансферную кампанию после недавних увольнений Мальдини и Массары.

Уже 1 июля Юри Тилеманс покинет вылетевший в Чемпионшип Лестер и станет свободным агентом - стороны не пришли к согласию по новому соглашению.

Так как игрок может достаться бесплатно, некоторые клубы уже сделали ему предложения.

С запозданием в борьбу за 26-летнего полузащитника вошел итальянский Милан, сообщает Milan Zone со ссылкой на журналиста Даниэле Лонго.

Исполнительный директор "россонери" Джорджо Фурлани инициировал переговоры с агентом игрока.

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Он надеется, что сможет убедить Тилеманса присоединиться к Милану, не смотря на предложения от Астон Виллы, Ромы и Галатасарая, которые предложили ему 4-летний контракт с зарплатой 4 миллиона евро.