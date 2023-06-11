МЮ попытается сбить цену с голкипера Порту

Манчестер Юнайтед попробует подпистаьь вратаря Порту Диогу Кошту, пишет A Bola.

Однако манкунианцы не готовы отдавать португальскому клубу 75 млн евро, а будут пытатся сбить цену всеми возможными способами.

Также издание подчеркивает, что кандидатуру Кошты выбрал именно Тен Хаг, так что клуб приложить максимум усилий, чтобы заполучить кипера.

В свою очередь Порту не намерен оступать Манчестеру ни копейки, а в идеале и вовсе не прочь сохранить Кошту еще на один сезон. Об этом Юнайтед проинфомировал агент игрока Жорже Мендеш.

Напомним, ранее Бернарду Силва заявил о желании присоединится к ПСЖ.