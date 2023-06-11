iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ попытается сбить цену с голкипера Порту

Эрик Тен Хаг хотел бы заполучить Диогу Кошту.
Сегодня, 13:10
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Манчестер Юнайтед попробует подпистаьь вратаря Порту Диогу Кошту, пишет A Bola.

Однако манкунианцы не готовы отдавать португальскому клубу 75 млн евро, а будут пытатся сбить цену всеми возможными способами.

Также издание подчеркивает, что кандидатуру Кошты выбрал именно Тен Хаг, так что клуб приложить максимум усилий, чтобы заполучить кипера.

В свою очередь Порту не намерен оступать Манчестеру ни копейки, а в идеале и вовсе не прочь сохранить Кошту еще на один сезон. Об этом Юнайтед проинфомировал агент игрока Жорже Мендеш.

Напомним, ранее Бернарду Силва заявил о желании присоединится к ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба Владельцы Манчестер Юнайтед связывались с президентом ПСЖ по поводу продажи клуба
Катарский шейх не откажется от покупки Манчестер Юнайтед даже после установленного дедлайна Катарский шейх не откажется от покупки Манчестер Юнайтед даже после установленного дедлайна
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм не хотят платить запрашиваемую сумму за вратаря Брентфорда
Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду Манчестер Юнайтед может отправить Гринвуда в аренду
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Евро-202415:00
Германия - Украина: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа14:50
Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом
Евро-202414:35
"Любит умный футбол": Ярмоленко высказался о начале работы Реброва в сборной Украины
Украина14:03
Брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя
Бокс13:59
"Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия
ММА13:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
Лига Чемпионов13:38
Загулял: Легенда Интера исчез перед финалом Лиги чемпионов, хотя должен был комментировать матч
Европа13:10
МЮ попытается сбить цену с голкипера Порту
12:56
Украина вышла в финал чемпионата мира по Socca, в безумном матче обыграв Хорватию
Бокс12:42
"Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK