Пирс Морган: Лишь одна британская команда добилась настоящего бессмертия

Главный фанат Арсенала и Криштиану Роналду Пирс Морган совершенно не впечатлился треблом Манчестер Сити.

Напомним, что "горожане" одолели миланский Интер в финале ЛЧ и завоевали свой первый в истории требл, ранее выиграв лигу и Кубок Англии.

При этом журналист заявил, что треблы - обычное дело, и лишь лондонский Арсенал сумел совершить по-настоящему историческое достижение.

"Только одна британская футбольная команда когда-либо добивалась настоящего бессмертия – непобедимый Арсенал в сезоне-2003/4.

Треблы – это настолько обычное явление, что обе команды из Манчестера добились этого.

Вернитесь ко мне, если Ман Сити когда-нибудь проведет сезон Премьер-лиги без поражений", – написал журналист в своем Твиттере.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола быстрее остальных тренеров добился 300 побед в качестве тренера английского клуба.