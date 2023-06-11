Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом
Победа над Интером стала юбилейной для испанца.
Пеп Гвардиола быстрее остальных тренеров в истории одержал 300 побед с английским клубом из топ-лиги.
Вчерашний финал против миланского Интера стал как раз 300й победой испанца у руля Сити. Для этого тренеру понадобилось 413 матчей.
На втором месте, с 300-ми победами в 493 матчах идет нынешний наставник Ромы Жозе Моуринью. В Англии, напомним, Особенный тренировал Челси и Манчестер Юнайтед.
А вот тройку замыкают сразу два специалиста - экс-наставник Арсенала Арсен Венгер и бывший тренер Ливерпуля Боб Пэйсли. Обоим потребовалось 515 матчей, чтобы набрать 300 побед.
Также напомним, что один из игроков Сити стал лишь вторым футболистом в истории, который выигрывал ЛЧ с двумя разными английскими клубами.