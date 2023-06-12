Лам: Германия сделала правильный выбор, пригласив Украину сыграть в юбилейном матче

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о решении сыграть юбилейный матч в истории "бундестим" против Украины.

По словам Лама, немецкий футбольный союз сделал правильный выбор.

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"12 июня состоится тысячный международный матч в истории немецкого футбола. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника - Украину. Футбол - хороший способ послать сигнал к миру и международному взаимопониманию. А достичь этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей.

Слава Богу, что в Европе, где футбол имеет свои корни, такие матчи проходят постоянно. Именно там, где вы культивируете единство, можно познакомиться друг с другом.

В ближайшие несколько дней и недель миллионы людей будут в пути. Хорваты встретятся с нидерландцами, испанцы - с итальянцами. Косово играет против Румынии, Бельгия - против Австрии, Исландия - против Словакии. Соревнуются даже Гибралтар и Франция, которых в мировом рейтинге разделяют 200 мест. Германия едет на очередной контрольный матч в Польшу, а одним из соперников немцев на молодежном Евро является Израиль.

Во время этих встреч Европа примиряется со своим прошлым и своим будущим", - написал Лам в своей колонке для издания Zeit Online.

Напомним, матч состоится сегодня, 12 июня, в 19:00 по Киеву.