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Экс-игрок сборной Германии: Украина борется за нашу свободу

Филипп Лам высказался в преддверии матча против "сине-желтых".
Сегодня, 12:37
Филипп Лам / Getty Images
Филипп Лам / Getty Images

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам написал колонку для издания Zeit Online в преддверии матча "бундестим" против Украины.

В ней Лам не обошел стороной и войну в Украине. В частности, немец завил, что наша страна сейчас борется за свободу всего мира.

"Будучи капитаном национальной сборной, я всегда считал себя представителем Германии. Поэтому перед турнирами я обычно имел дело со страной-хозяйкой. Перед поездкой на Евро-2012 я разговаривал о политической ситуации в Украине с немецким журналом "Der Spiegel".

Молодая демократия оказалась в опасности, ведь то, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, показалось мне очень сомнительным. Поэтому я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Зато президент УЕФА ответил: "Мне плевать, что говорит мистер Лам. Я занимаюсь футболом, а не политикой".

Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? А сегодня Украина борется за свободу Европы", - написал экс-игрок в своей статье.

Напомним, матч Германия - Украина состоится сегодня, 12 июня, в 19:00 по Киеву. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина германия война с россией Филипп Лам

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