Германия - Украина: смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча 12.06.2023
В понедельник, 12 июня, сборная Германии примет национальную команду Украины в рамках товарищеского поединка.
Команды проведут очное противостояние, чтобы подготовиться к отборочным играм на чемпионат Европы-2024.
Матч Германия - Украина состоится в Бремене на стадионе Везерштадион. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.
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Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Украина
Трансляция поединка между Германией и Украиной будет доступна в этой новости 12 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
Текстовая онлайн-трансляция будет доступна 12 июня в 19:00
Отметим, что онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.
В своей истории сборные Германии и Украины провели восемь игр. На счету немецкой команды пять побед, трижды коллективы сыграли вничью - у украинской сборной ноль побед.
Напомним, что в июне сборная Украины проведет три встречи - 12-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.