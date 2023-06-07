Германия - Украина: смотреть онлайн-трансляцию товарищеского матча 12.06.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Германией и Украиной.

В понедельник, 12 июня, сборная Германии примет национальную команду Украины в рамках товарищеского поединка.

Команды проведут очное противостояние, чтобы подготовиться к отборочным играм на чемпионат Европы-2024.

Матч Германия - Украина состоится в Бремене на стадионе Везерштадион. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Украина

Трансляция поединка между Германией и Украиной будет доступна в этой новости 12 июня и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

Текстовая онлайн-трансляция будет доступна 12 июня в 19:00

Отметим, что онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.

В своей истории сборные Германии и Украины провели восемь игр. На счету немецкой команды пять побед, трижды коллективы сыграли вничью - у украинской сборной ноль побед.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет три встречи - 12-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.