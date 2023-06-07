Германия - Украина: прогноз на товарищеский матч

Узнай на ISPORT, кто может победить в контрольном поединке национальных сборных.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках товарищеской встречи.

Команды проведут контрольный поединок в преддверии отборочных матчей на чемпионат Европы-2024.

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Коэффициент и ставки на матч Германия - Украина

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является немецкая сборная.

Прогноз букмекеров на матч Германия - Украина:

Победа Германии: 1,38

Ничья: 5,4

Победа Украины: 8,4

Эксперты считают, что поединок подарит много голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.55. Аналитики оценивают, что команды смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 1.8.

Статистика противостояния Германия - Украина

В своей истории команды встречались между собой восемь. Преимущество на стороне немецкой сборной: 5 побед у Германии, трижды сыграли вничью и ни разу Украина не выигрывала.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет три встречи - 12-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.