Германия - Украина: прогноз на товарищеский матч
В понедельник, 12 июня, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках товарищеской встречи.
Команды проведут контрольный поединок в преддверии отборочных матчей на чемпионат Европы-2024.
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Коэффициент и ставки на матч Германия - Украина
Букмекеры считают, что фаворитом встречи является немецкая сборная.
Прогноз букмекеров на матч Германия - Украина:
- Победа Германии: 1,38
- Ничья: 5,4
- Победа Украины: 8,4
Эксперты считают, что поединок подарит много голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.55. Аналитики оценивают, что команды смогут вдвоем отличиться за основное время - коэффициент на то, что обе забьют - 1.8.
Статистика противостояния Германия - Украина
В своей истории команды встречались между собой восемь. Преимущество на стороне немецкой сборной: 5 побед у Германии, трижды сыграли вничью и ни разу Украина не выигрывала.
Напомним, что в июне сборная Украины проведет три встречи - 12-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.