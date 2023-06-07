Германия - Украина: где смотреть товарищеский матч

Германия и Украина встретятся в рамках контрольной встречи. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет подготовительный поединок перед квалификационными играми на чемпионат Европы-2024.

В рамках контрольной встречи "желто-синие" сыграют с национальной командой Германии.

Матч Германия - Украина состоится в Бремене на стадионе Везерштадион. Начало встречи - в 19:00 по Киеву.

Где и когда смотреть матч Германия - Украина

На территории Украины поединок будет доступен для просмотра на местных телеканалах Суспільне и сайте Суспільне Спорт.

В своей истории сборные провели восемь игр. Статистика явно на стороне немецкой команды. На счету Германии пять побед, а также трижды команды играли вничью.

В последний раз Украина и Германия встречались в рамках Лиги наций. Немецкий коллектив на своем поле одолел украинскую сборную - 3:1.

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Где состоится матч Германия - Украина

Товарищеский матч между Германией и Украиной будет сыгран на стадионе Везерштадион в Бремене (Германия).

Арена была открыта в 1924 году, а ее вместимость составляет около 42 тысяч зрителей.

Напомним, что в июне сборная Украины проведет три встречи - 12-го товарищеский поединок с Германией, а 16-го и 19-го игры отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.