Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Назарий Русин прочитал об этом в интернете.
Нападающий Зари Назарий Русин поделился мыслями о дебютном вызове в национальную команду Украины.
Футболист заявил, что узнал об этом, прочитав новости в интернете.
"Попасть в национальную сборную - мечта каждого футболиста.
Впервые я прочитал об этом в интернете. Потом меня начали все приветствовать, а дальше я связался с администраторами команды и узнал о вызове", - сказал Русин в интервью ВЗБІРНА.
Напомним, что Русин был вызыван в сборную из-за травмы Романа Яремчука.