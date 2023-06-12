Форвард Зари рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

Назарий Русин прочитал об этом в интернете.

Нападающий Зари Назарий Русин поделился мыслями о дебютном вызове в национальную команду Украины.

Футболист заявил, что узнал об этом, прочитав новости в интернете.

"Попасть в национальную сборную - мечта каждого футболиста.

Впервые я прочитал об этом в интернете. Потом меня начали все приветствовать, а дальше я связался с администраторами команды и узнал о вызове", - сказал Русин в интервью ВЗБІРНА.

Напомним, что Русин был вызыван в сборную из-за травмы Романа Яремчука.