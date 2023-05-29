Форвард Зари заменит Яремчука в сборной

В заявке сборной Украины на матчи против Мальты и Северной Македонии состоялась вынужденная замена.

Как сообщает пресс-служба УАФ, дебютный вызов в сборную получил форвард Зари Назарий Русин.

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24-летний футболист заменит в заявке нападающего Брюгге Романа Яремчука.

Футболист бельгийского клуба получил травму и не успеет восстановиться к предстоящему сбору "сине-желтых".