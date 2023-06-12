Манчестер Юнайтед готов продать Санчо, Тоттенхэм встал в очередь

Футболист так и не сумел раскрыть свой потенциал на Олд Траффорде.

Несмотря на то, что Эрик тен Хаг дал Джейдону Санчо привести себя в порядок, форма футболиста во второй части сезона не убедила тренера в его необходимости.

В связи с этим Манчестер Юнайтед готов расстаться со своим вингером за 60 миллионов фунтов, сообщает Daily Star.

При этом на игрока нашелся первый покупатель. По информации источника, Тоттенхэм раздумывает над тем, чтобы предложить манкунианцам за 23-летнего англичанина 50 миллионов.

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Напомним, что летом 2021 года Манчестер Юнайтед заплатил дортмундской Боруссии за игрока 72 миллиона. С того момента Санчо 79 матчей, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.