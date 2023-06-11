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ПСЖ хочет подписать экс-нападающего Манчестер Юнайтед

Заа может перебраться в стан парижан.
Сегодня, 20:22
Уилфрид Заа / Getty Images
Уилфрид Заа / Getty Images

ПСЖ намерен усилить линию нападения форвардом Кристал Пэлас Уилфридом Заа. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Контракт 30-летнего ивуарийца с клубом истекает уже в июле. Футболист принял решение покинуть команду.

Заа является приоритетным вариантом для ПСЖ. В парижском клубе считают, что футболист способен усилить команду.

Напомним, Ан-Наср также хочет подписать ивуарийца.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристал Пэлас Уилфрид Заа

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