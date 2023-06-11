ПСЖ хочет подписать экс-нападающего Манчестер Юнайтед

Сегодня, 20:22

Сегодня, 20:22

Заа может перебраться в стан парижан.

ПСЖ намерен усилить линию нападения форвардом Кристал Пэлас Уилфридом Заа. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Контракт 30-летнего ивуарийца с клубом истекает уже в июле. Футболист принял решение покинуть команду.

Заа является приоритетным вариантом для ПСЖ. В парижском клубе считают, что футболист способен усилить команду.

Напомним, Ан-Наср также хочет подписать ивуарийца.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ.