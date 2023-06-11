ПСЖ хочет подписать экс-нападающего Манчестер Юнайтед
Заа может перебраться в стан парижан.
ПСЖ намерен усилить линию нападения форвардом Кристал Пэлас Уилфридом Заа. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Контракт 30-летнего ивуарийца с клубом истекает уже в июле. Футболист принял решение покинуть команду.
Заа является приоритетным вариантом для ПСЖ. В парижском клубе считают, что футболист способен усилить команду.
Напомним, Ан-Наср также хочет подписать ивуарийца.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции близок к переходу в ПСЖ.